受東北季風影響，氣象局今晨發布新北、基隆、宜蘭大雨特報，氣象專家吳德榮表示，周五、六天氣回暖，但大氣不穩定，海上有對流發展移入陸地，全台都有對流性降雨的機率。周六晚上到周日白天有短暫好天氣的空檔，接著周日晚上鋒面抵達，北部、東半部轉雨，下周一、二東北季風影響，北台灣再轉涼。

東北風影響，氣象局今晨發布新北、基隆、宜蘭3縣市大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（19、20日）兩天東北季風影響，今天白天起大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部零星飄雨轉多雲時晴；北台灣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。北部氣溫14至20度，中部14至25度，南部15至26度，東部15至25度。

吳德榮表示，周五至周日（21至23日）轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧，其中周五、六(21、22日)大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地並有減弱趨勢，全台都可能下雨，但有多少地區會受到影響、雨勢如何，由於對流性降雨的模擬，不確定性較大，需進一步觀察。

吳德榮指出，周六晚至周日（22、23）白天有短暫空檔，氣溫明顯回升。周日晚另一鋒面抵達，北部、東半部轉局部雨，中南部雲量略增。下周一、二(24、25日)東北季風影響，迎風面有局部雨，冷空氣不多、北台灣轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。