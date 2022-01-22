今(22日)是水氣最多的一天，各地都有明顯降雨，中央氣象局也針對北部、東部7縣市發布大雨特報，明(23日)白天降雨雖然稍緩、氣溫略升，但水氣是一波接著一波，下周一(24日)華南雲雨區東移又會下雨，要到下周三(26日) 天氣才會較為好轉。

今(22日)中央氣象局針對北部、東部7縣市發布大雨特報。(圖／中央氣象局)

雨已經連續下了好多天，今天中央氣象局針對基隆、雙北、宜蘭、花蓮、台東、屏東發布大雨特報，因為南方雲系影響，基隆北海岸、東半部地區（綠島）、恆春半島及大台北山區有局部大雨發生的機率。

明(23日)白天降雨稍緩、氣溫略升。(圖／中央氣象局)

今晚至明晨會有鋒面通過，各地仍有短暫陣雨發生的機率，其中南部、東南部地區，尤其是恆春半島容易有局部大雨發生；明天白天各地降雨稍減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨，雨勢會比今天減少許多，中南部平地為多雲的天氣；氣溫方面，明天白天氣溫稍回升，北部、宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫26至29度，各地早晚低溫16至19度。

下周一東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣轉涼；除了南部平地轉乾、多雲，其他地區持續陰雨；下周二、下周三(25日、26日)兩天水氣逐漸變少，北部、東半部雨勢較為零星，中南部則恢復到多雲到晴。