中央氣象局表示，東北季風影響，明天(28日)起北部及東北部天氣轉涼，加上南方雲系北移，各地水氣偏多，周六(29日)大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，加上鋒面通過，全台各地都會下雨，預估這波冷空氣在小年夜及除夕(30、31日)最冷，清晨空曠地區低溫將下探10度。

九天連假天氣變化。(圖/截自天氣風險 WeatherRisk粉專)

過年天氣搶先看！2波水氣接力襲 戴立綱曝除夕低溫「探10度」

明周五天北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也偏涼，中部以北及宜蘭低溫約16、17度，南部及花東低溫約19、20度，北台灣高溫19至21度，其他地區高溫23至25度；各地水氣偏多，東半部及南部地區有短暫陣雨，中部以北地區亦有局部短暫陣雨。

27至28日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(29日)大陸冷氣團南下及南方雲系北移，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；水氣偏多，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨。

中央氣象局表示，周六(29日)鋒面通過，全台各地都會下雨。(資料照/趙雙傑攝)

下周日、下周一(30日小年夜、31日除夕)東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；預估水氣會減少一些，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周二、三(2月1日初一、2月2日初二)大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四(3日初三)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

2月4日(初四)、5日(初五)、6日(初六)東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》列出連假圖卡表示，周五(28日)晚上變天，各地開始降雨，周六(29日)起明顯降溫，整體來說，9天連假中，除夕及初四以後天氣較穩定，最適合規劃出遊或戶外活動，不過氣溫會是相對比較冷的時間點，記得要做好保暖。