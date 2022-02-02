過年假期大吃大喝，到了年後就會驚覺腰間多了一圈肉，不過命理專家小孟老師在臉書粉專提醒，獅子座、射手座、摩羯座和雙子座的人年後先不要減肥，因為你們身材肉肉的，財運反而比較好！

第四名：獅子座

獅子座的健康宮對應財宮，身材有肉會讓你財運噴發，若在職場上有想建立關係的人，可在發胖時跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路。另外，過年後容易發福，建議這時不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞，同時也適合規劃更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦並得到有效的資訊。

第三名：射手座

射手座身材越有肉，越能打起精神，因此千萬不要吃太少或刻意減肥，這樣也能好好執行工作規劃，會有更好的收穫。另外，射手座很喜歡交朋友，過年喜歡大吃大喝，能在放鬆吃大餐時拓展人脈，並幫助財運累積，獲得更多禮物或意外之財。

第二名：摩羯座

摩羯座的守護星是土星，而土能栽種植物，因此屬於肥沃的星座，入冬與過年容易不知不覺發胖，這時的臉型反而變得可愛且有親和力，會讓大家更加喜歡你，有助提升正財運，也會被長官與老闆喜愛，備受肯定，所以如果想替自己爭取更多權益與機會，建議過年吃多點看起來較有福氣，運勢方面也會有加分效果。

第一名：雙子座

雙子座帶有童真的氣質，如果長點肉看起來會更加年輕，太瘦則顯疲憊老沉，而且肉肉的體力也會比較好，所以過年年菜盡量多吃一點。年後你在工作上會更賣力、更認真，將會有非常亮眼的業績表現，正財好運方面則不用多說，若有在經營副業，只要保持努力的心，好運自然就會來敲門。