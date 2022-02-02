明日是大年初三，受鋒面通過的關係，水氣將再度增加，中央氣象局預估，明日中部以北、東半部地區普遍上都會有局部短暫雨，尤其北部、東北部降雨時間長，基隆北海岸也要留意局部大雨發生，另南部也會有零星降雨發生。

氣象局表示，今日受華南雲雨區水氣東移影響，北部、東半部仍有局部短暫雨，中部地區則是零星降雨，不過今天的降雨情況比昨天趨緩一些。

明天是大年初三，氣象局提醒民眾留意天氣變化，因鋒面通過的關係，水氣再度增加，降雨範圍增廣，預估在中部以北、東半部地區普遍上都會有局部短暫雨，尤其北部、東北部降雨時間長，基隆北海岸要留意局部大雨，南部會有零星降雨，雲量也會增加。

對於明日的溫度，氣象局表示，由於下雨、雲量增加，加上下波冷空氣增強的關係， 明日的高溫會比今天低2、3度左右。下波冷空氣的強度大約介於大陸冷氣團、東北季風之間，將從明日持續到初六清晨，其中初五、初六清晨是影響較明顯的時間，中部以北、東北部地將有13、14度低溫，其他地區則是15、16度，在空曠地區則會再下降1、2度。

初四初五這2天，水氣將減少，降雨主要在迎風面的北部、東半部，中南部山區則會有零星降雨。至於連假最後一天（初六）預估在白天後，隨者冷空氣減弱，氣溫將回升一些，降雨偏少，主要在東半部、北部山區局部降雨，而開工日（初七）下半天後隨者鋒面逐漸接近，水氣將再度增加。

對於想賞雪的民眾，氣象局提醒，明日到初四清晨 由於水氣偏多，若溫度搭配得宜，預估3000公尺以上高山有機會降雪，但前往的過程應留意路況。另明日清晨及初六、初七，在西半部地區會有局部霧、低雲影響能見度，行車用路應留意。