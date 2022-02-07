【LIVE直播】規模5.5地震北台灣狂搖 氣象局最新說明｜2022.02.07

宜蘭海域今晚發生規模5.5地震；氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，目前推測原因是隱沒作用導致地層拉扯、破裂，不排除3天內可能會有規模4左右的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，今天晚間6時58分發生芮氏規模5.5地震，地震深度33.2公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方41.9公里（位於台灣東部海域）；最大震度宜蘭縣、花蓮縣4級，以及台北市信義區3級、新北市3級、桃園市3級。

陳國昌告訴中央社記者，推測原因可能是隱沒作用，造成這個區塊部分地層受到拉扯所造成，由於這個地區地質複雜，隱沒的過程中會有很大的能量造成板塊移動，也會造成地層破裂。

陳國昌進一步解釋，這起地震深度達33公里，介於破碎帶及隱沒帶中間；白天幾起淺層地震是屬於破碎帶的地震，與這起原因不同，而這個地區的隱沒帶還要再更深一些。

陳國昌說，其實在規模5.5的地震結束後，同一個地點馬上又有規模4.2的餘震，因此規模5.5應該就是主震；這個地區是地震的好發區，不排除接下來3天可能還有規模4左右的餘震。

陳國昌提到，此次地震只針對宜蘭地區發布PWS（災防告警細胞廣播訊息），主要是只有宜蘭預估震度達4級；但針對台北、新北、宜蘭、花蓮等達3級以上地區都有電視台推播，提醒民眾注意。