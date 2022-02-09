9日受東北季風影響，雲嘉南以北空品區擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏空品區位在下風處，污染物稍易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

依監測資料資料顯示，9日受東北季風影響，雲嘉南以北空品區擴散條件普遍較佳；高屏空品區位在下風處，較易有污染物累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，9日至10日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，高屏位於下風處，污染物稍易累積；11日至12日東北季風稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差；13日另一鋒面接近，14日鋒面通過及東北季風再增強，降雨機率再次提升，污染物受降雨洗除作用影響，空氣品質可望逐漸好轉。