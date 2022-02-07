7日大陸冷氣團減弱，環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件稍差。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區多為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，7日大陸冷氣團減弱，西半部擴散條件稍轉差，下午起鋒面接近，西半部地區風速逐漸增強且降雨機率提升，空氣品質漸轉佳；氣象局預報西半部地區及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

未來一週，7日大陸冷氣團減弱，下午起鋒面接近，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積；8日鋒面通過及東北季風再增強，降雨機率增加，空氣品質轉好；9日至10日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處稍有污染物累積；11日至12日東北季風稍減弱，南部地區擴散條件稍轉差。