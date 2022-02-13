好天氣即將倒數結束！氣象達人彭啟明今(13)日於臉書表示，下一道鋒面已經來到中國華南沿海，預測白天台灣就會受到中高層雲系移入的影響天氣逐漸轉差，越晚降雨機率越高，這道鋒面將在今晚到周一清晨通過，屆時全台都會有陣雨或雷雨發生機率。

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天氣溫方面，白天雲量增多，各地高溫將比前幾天略低，但還沒有顯著的涼意，等到今晚鋒面通過後東北季風挾帶冷空氣南下，首當其衝的北部到明天清晨市區低溫將來到15度左右，相當接近冷氣團的標準，沿海空曠地區有機會再低個1-2度。

而這波東北季風或冷氣團將持續影響下周前中期的天氣，不過這波冷空氣偏向乾冷，預測周一白天各地降雨逐漸減少，晚上只剩下北海岸、東半部還有地形降雨外，其餘地區的天氣晴到多雲為主，有利夜間輻射冷卻，在周一晚間到周二清晨將是氣溫最低點，中北部局部內陸空曠地區有機會出現10度左右低溫，南部平地也會來到15度左右。

李至晟指出，周二白天就會受到日照以及冷空氣減弱回溫，這樣日夜溫差大的天氣可以持續到周三到周四，也因為後面水氣快速減少，想追雪的話只有在今晚到明天機會較大，而且降溫的程度還不太夠，要到3000公尺或更高的山區碰碰運氣，後續轉晴後就只剩下霧淞或是地上的冰霜了。

根據比較長期的預報顯示，周四或周五起台灣附近的水氣又會增多，下周的後期到周末受到華南雲雨帶或鋒面的影響，又會再次轉為不穩定的天氣，後方一樣跟著較強的冷空氣，不排除也會達到大陸冷氣團的等級。