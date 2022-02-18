未來四日降雨區域模擬圖。（圖／翻攝自臉書氣象達人彭啟明）

受華南雲雨區以及寒流南下影響，氣象達人彭啟明表示，今晚開始雨勢加大，下周三（23日）才會趨緩；明天下午溫度下滑，最低溫出現在周日（20日）到下周一（21日）清晨，預計北部平地低溫落在8到10度。受濕冷空氣影響，周末海拔2500至3000公尺以上的高山都有下雪機會。

氣象達人彭啟明在臉書發文表示，受到華南雲雨區東移的影響，今晚到明（19日）水氣會更加顯著，全台都有下雨機會，預計下周三（23日）雨勢才會緩和，下周四（24日）之後才有機會看到陽光露臉。

彭啟明指出，明天除了全台有雨，受到寒流南下影響，下午開始溫度也會下滑，「天氣會讓大家很不舒服」。這波寒流最低溫出現在周日（20日）到下周一（21日）清晨，預計北部低溫落在8到10度，中南部低溫落在9到12度，空曠地區低溫則有機會到10度以下。

彭啟明提到，預期下周一（21日）白天起，冷空氣會逐漸減弱，溫度也會緩回升，不過速度不快，下周四、五（24、25日）溫度才會明顯回溫，轉為乾晴的天氣型態。

彭啟明也透露，受到這波濕冷空氣影響，周末台灣海拔2500到3000公尺以上的高山都有下雪機會，但要注意水氣多，山區道路會有「積冰」的情況，對行車安全是很大的考驗，建議要有充足的配備及山區積冰的駕駛經驗才能追雪。