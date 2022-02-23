華南雲雨區自上周開始為台灣帶來豐沛雨量，氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，這波鋒面將於今（23日）深夜通過，明（24日）起全台雨勢明顯趨緩，天氣型態由濕冷轉為乾冷，228連假起天氣會更加好轉，水氣減少、冷空氣減弱，見到陽光的機會也越來越多。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，從雷達回波圖及衛星雲圖上來看，目前這波華南雲雨區的水氣將於今（23日）深夜通過，預估新竹以南地區的雨勢會慢慢趨緩，轉為多雲的天氣，剩下桃園以北、宜蘭、花蓮有雨勢，但雨勢也會轉小。

不過受到大陸冷氣團影響，明（24日）氣溫普遍偏低，北部、東北部地區高溫落在14到15度，中南部及花東地區高溫落在16到18度，夜晚到清晨各地低溫為12到14度，西半部因雲量漸少，輻射冷卻作用明顯，空曠地區、近山區有接近10度低溫出現的機會。

天氣風險的氣象主播賴忠瑋指出，周五（25日）到下周一（28日）天氣會更加好轉，水氣減少、冷空氣減弱，見到陽光的機會也越來越多，預估周五中南部和東部地區的白天高溫可以回升到20度以上，周六（26日）起北部和東北部地區的白天高溫也可以回升到20度以上，不過因輻射冷卻的關係，各地清晨低溫只有14到17度左右，早晚還是要特別注意保暖。