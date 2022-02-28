228連續3天假期，除花蓮東大門夜市湧入人潮，知名小籠包店也出現大批的排隊人潮。（羅亦晽攝）

花蓮海洋公園在228連續3天假期期間，吸引1.4萬入園人次，較去年同期成長1成。（遠雄花蓮海洋公園提供／羅亦晽花蓮傳真）

228連續3天假期，花蓮前2天住房率高達8成，假期期間好天氣，更是讓許多知名景點人聲鼎沸，花蓮海洋公園3天累計逾1.4萬入園人次，較去年同期成長1成，東大門夜市雖因人流量控管，卻不減民眾品嚐美食興致，願在門口排隊等待入場，攤商見爆棚人潮，笑得合不攏嘴。

花蓮海洋公園指出，228連假第三天，累計入園數約為1萬4500人，較去年成長約一成；近日傳出營運困難的台開新天堂樂園，連假期間，也有不少遊客造訪，貨櫃屋星巴克更是吸引許多民眾相繼打卡拍照，不過聽聞園區將面臨停業危機，認為十分可惜。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，228連假夜市人潮多，因門口有人流管制防疫，看得出來民眾與病毒共存下，有意願在好天氣時出來走走，生意與過年相比有好一些，且疫情目前已被控制，相信下月1日將鬆綁的防疫政策，能陸續把去年的損失賺回來。

東大門夜市榮譽主委林文松表示，25日晚上夜市人潮快比過年多，且因進入夜市得依序消毒、實名制，不少民眾都排到中山路上，等待入場，加上花蓮這幾天都沒有下雨，不少在地人也會到夜市走走，相信明天防疫政策鬆綁，中央、縣府取消人流管制，屆時大家就能更輕鬆的逛夜市，進而帶動攤商生意。

林文松同時是花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長，他說，今年228連假住房率和往年雷同，26、27日住房率都有8、9成，收假日僅剩3成多，研判因與天氣不錯，提升出門旅遊意願，不過他也坦言，住房率並無一房難求，可能因228連假離春節太接近。