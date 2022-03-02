228連續假期結束，台中市警方統計「掃除醉犯」專案勤務，計投入4萬3870名警力、取締酒駕1791件，交通警察大隊指出，228連假3天計取締99件酒駕案件，移送公共危險70人，警方實施高強度取締酒駕勤務，目的呼籲駕駛人遵守交通規則、切勿心存僥倖。

台中市交通警察大隊說，自去年12月1日到今年2月28日止，為期3個月的「掃除醉犯」專案勤務，警方共投入警力43870人次，取締酒後駕車1791件、其中移送法辦1112人，統計專案期間涉及酒後駕車之全般交通事故為41件、死傷39人，與去年同期比較減少30件、減少死傷33人。

交通警察大隊表示，228連假期間規劃全國性取締酒後駕車專案勤務，針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施取締酒駕99件，提醒民眾勿酒後駕車，以「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，保障自身與用路人安全。

交通警察大隊提醒，酒駕新修正刑法，初犯者處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

交通警察大隊指出，另新修正公布之道路交通管理處罰條例，也將累犯為5年內延長為10年內第2次以上酒駕並新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕者年滿18歲之同車乘客，處罰6000元以上1萬5000元以下罰緩；酒駕、毒駕、拒測等，將吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡者得沒入車輛。

台中市警察局已製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供9家代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，消費者飲酒上路務必指定代駕，亦可下載各式叫車App，切勿冒險酒駕。

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