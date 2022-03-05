新北市五股區新五路二段往五股方向，今天（5日）凌晨2時許，1名葉姓男子駕駛1輛白色Mazda3高速行駛下五股交流道後，直接從內側車道狂飆企圖超越前方聯結車，但卻撞上聯結車，慘遭夾在分隔到島中間，整輛車幾乎夾扁，葉男獲救僅受輕傷，警方抽血進行酒精濃度檢查，葉姓駕駛酒測值高達0.66毫克，全案將依公共危險罪嫌送辦。

白色 Mazda3酒駕超車，慘夾於聯結車與分隔島中間(民眾提供)

根據目擊車輛及聯結車駕駛表示，當時白色小客車，一下五股交流道時，就不斷想超車，且車速非常快，好幾度2車都差點發生碰撞，後來加速成功超車後，就在前方發生車禍，撞上聯結車卡在分隔島中間，整輛車幾乎被夾扁變形，駕駛葉男則受困於車內。

白色 Mazda3酒駕超車，慘夾於聯結車與分隔島中間(民眾提供)

聯結車駕駛表示，當時他準備變換到內側車道，當快要完全切入時，就聽到左方發生巨響，聽聞聲音時已經來不及閃避，白色小客車就被夾在他和分隔島他的中間。

警消人員獲報後到場處理，發現葉男受困於車內，2車車門因撞擊力道過猛，接近全毀，消防隊員利用破壞剪破壞車體才將他救出，幸好僅發現右腳骨折，警方表示，這起車禍主要發生原因是超車不慎導致，經醫院抽血檢驗後發現葉男酒測值高達0.66毫克，已調閱附近監視器畫面，全案將依公共危險罪將葉男移送法辦。