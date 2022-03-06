國道1號台南永康南下路段，6日凌晨發生小客車追撞貨櫃車後起火，小客車駕駛張姓男子重傷雖自行逃出，但被送醫急救仍告不治，全案正由國道警方調查中。

警方調查，今天凌晨2點28分左右，24歲張姓男子開著BMW白色自小客車，行經中山高南下321.5公里永康大灣路段時，疑似因為沒有注意車前狀況，追撞前方由31歲曾姓男子駕駛的營業半聯結車。由於BMW的車頭右前方卡入營業半聯結車的貨櫃左下方後隨即起火燃燒，火勢造成小客車及營業半聯結車貨櫃損毀。

台南市政府消防局於2點31分獲報後，緊急調派鹽行、永康、新市、安定等分隊7車、14人前往灌救，2點42分抵達現場時，發現張男已自行逃出，但因對方呼吸道灼傷，經緊急送往成大醫院急救，仍於清晨6時20分宣告不治；至於曾男則沒有受傷，火勢約於凌晨3點2分撲滅。

國道警方說，鑑於醫院僅初步研判張男死因疑為吸入性嗆傷導致，確切死因仍將由法醫相驗後才能確認；至於張男是否涉及酒後駕車，也須由法醫相驗並進行相關檢驗後，才能確定。