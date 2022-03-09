證交所今（9）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過元大投信「ICE FactSet全球電動車與智能駕駛科技指數及「ICE FactSet全球元宇宙指數ETF標的指數資格認可。

證交所表示，依送件資料顯示，「ICE FactSet全球電動車與智能駕駛科技指數」及「ICE FactSet全球元宇宙指數」係由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。

「ICE FactSet全球電動車與智能駕駛科技指數」以全球11個交易所為選股範圍，篩選符合市值、流動性、公司總部註冊地等條件，並根據FactSet RBICS Level 6子行業分類，篩選出營收來自全球電動車供應鏈、智能駕駛科技相關之成分股，現有成分股計51檔。

「ICE FactSet全球元宇宙指數」以全球17個交易所為選股範圍，篩選符合市值、流動性、公司總部註冊地等條件，並根據FactSet RBICS Level 6子行業分類，篩選出營收符合元宇宙相關之成分股，現有成分股計35檔。