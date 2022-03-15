長榮（2603）去年EPS為45.57元，目前尚未發布股利政策，但長榮下午5點將在證交所召開重大訊息記者會，宣布辦理現金減資。

長榮總經理謝惠全15日在法說會開場白就透露其心情。謝惠全表示，要看一個公司業績好不好，可以看經理人睡得好不好，「我可以跟大家說我睡得很好，作夢也會笑！」，並以14個字作註解「疫情塞港仍持續，運價欲小不容易」。同時，長榮董事會也宣布辦理現金減資，預計下午5點在證交所召開重大訊息記者會。

謝惠全指出，去年長榮業績是「營收節節升，獲利季季揚」，他認為今年整體市況來說，應該是「疫情寒港仍持續，運價欲小不容易」。

謝惠全也表示，因應環保減碳，海事組織IMO將在2023年實施規範EEXI及CII標準，船舶將降速因應，屆時業者將加船營運，如過去美國線周班服務以六條船來跑，未來就要增加到七艘，2023年全球新增船舶將成為「無效運力」，因此預期2023年的海運市場供需仍吃緊。

長榮去年EPS為45.57元，謝惠全表示，這數字比他預期中還要好，相當訝異。對今年的海運展望，他也同意台驊董座顏益財認為今年「晴空萬里順風順水」。