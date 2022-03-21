節能減碳愛地球，由世界自然基金會(WWF)發起的「「2022 Earth Hour60+地球一小時」，提倡於每年三月的最後一個星期六，在當地時間晚上20:30關閉不必要的電燈及耗電產品一小時，為此，義聯集團旗下休閒事業體齊力響應加入，將於3/26(六)晚間20:30至21:30展開。這項關燈活動，包括義大世界購物廣場將會關閉側招燈、義大遊樂世界關閉摩天輪裝飾燈，高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店則關閉外牆景觀燈，全面減少非必要之燈光；義享時尚廣場更提前邀請大家一起響應節能活動，3/26(六)前民眾可至4F歐萊德品牌完成響應打卡活動即可免費獲得品牌試用包，3/26(六)當日晚間20:29分，再率先於商場戶外巨型L屏曝光「Earth Hour地球一小時」倒數關燈活動影片，吸引民眾目光，正視環保議題，與大家倒數十秒迎接這場國際性環保運動，接著螢幕就會關閉一小時，與世界串連關燈，共同守護地球！「Earth Hour關燈一小時」，全球超過192個國家、超過18,000個世界地標一同用行動支持愛地球。根據台電統計，2021年的關燈一小時活動，活動當日全台節電約12.5萬度，再度創下新高，台灣各屆響應11年來，全台共減少約529,255公斤的碳排放，等同種植48,114棵大樹。義大世界與義享天地今年持續與世界串連，響應這場全球最大的國際環境保護運動，為鼓勵民眾關注環保，義大皇家酒店特別於Facebook粉專舉辦抽獎活動，3/24(四)12:00前民眾於Earth Hour官網參與線上響應製作小卡，發表愛地球宣言，並分享小卡至皇家FB粉專的活動貼文中，完成指定步驟，就有機會抽中精美小禮物、或者價值約13,000元的雅緻家庭房雙人住宿券，義大皇家酒店表示：「希望民眾藉由環保宣言，進而反思生活中的細節並做出改變，一同隨手環保愛地球，為環境盡一份心力。」不只義大皇家酒店，義大天悅飯店與高雄萬豪酒店也齊心支持地球一小時活動，3/26(六) 晚間20:30至21:30，皆將關閉酒店外牆景觀燈，高雄萬豪酒店表示，「節能減碳，守護地球，不分你我，期望大家一起做出行動。」，且義大遊樂世界此次除了響應關燈，也從日常落實環保教育，4月1日起親子遊客必訪的兒童劇場推出全新兒童劇「有熊麥照」，新劇呼籲大小朋友維護森林的美麗樣貌，讓樂園不只是製造歡樂，還能結合寓教於樂提倡環保，兒童節連假期間(4/1-4/5)更推出12歲以下孩童玩樂園只要1塊錢，13歲以上也只需580元，就能一同暢遊，為大小朋友打造美好回憶。