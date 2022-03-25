一年一度的際永續節能活動「關燈一小時Earth Hour」，將於26日晚間8點30分展開，為響應關燈、減碳、愛地球，台中市政府也將於明晚熄燈1小時，盼透過實際的行動，號召民眾一起響應環保、愛地球，身體力行節約能源。

台中市長盧秀燕號召市府機關，配合全球192個國家和城市共同響應關燈、減碳，她還拍攝短片呼籲民眾守護所愛的地球，共同關燈1小時，讓世界變好。市府也將於26日晚間8點半至9點30分，同步關閉台灣大道市政中心、文心第二行政大樓及陽明市政大樓3處主要辦公大樓的外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備，另所屬各級機關學校同步配合。

環保局指出，「地球一小時(Earth Hour)」活動源自2007年、世界自然基金會在澳洲雪梨發起的全球性公益活動，藉由「關燈」行動，喚起大眾重視氣候變遷議題並以行動響應節約能源，呼籲民眾關上不必要的電燈，與世界各國同步減碳、守護地球。

環保局長陳宏益說，關燈1小時活動的意義不是關上燈就結束，而是藉由關燈的實際行動，號召民眾投入守護環境的行列，也呼籲大家在活動當天晚上關閉室內外不必要的電器，走到戶外享受無碳排放的夜晚，將節能減碳的精神落實在生活中的每個角落。