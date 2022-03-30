有鑑於全球暖化日趨嚴重，台灣因氣候變遷影響，近年來面臨缺水、缺電危機，中華汽車（2204）連續四年響應環境永續行動「Earth Hour 60+地球一小時」全球性環境公益活動，偕同匯豐汽車、順益汽車、裕益汽車經銷商所屬全台109家展示中心、123家服務廠，於活動當日關閉銷售及服務據點中不需使用的招牌燈、裝飾燈，並延長關燈時間至隔日，藉此降低碳排放量。

中華汽車指出，中華三菱體系2019～2022年藉由關燈節能行動，為地球減低5,565公斤碳排放量，以實際減碳行動改善氣候變遷問題，帶領車主節能、減碳、愛地球。同時為持續改善據點耗能，中華三菱自2019年推行據點翻新計畫，導入全新視覺辨識系統，並於據點翻新設計及施工時，選用具有環保認證及環境友善之建材，截至2022年共完成匯豐五甲、匯豐高雄、順益內湖、順益南屯等14間據點翻新。

除從硬體改善外，為有效減低據點耗能，中華三菱也不忘從服務著手，與經銷據點努力減少各式文件印刷使用造成的紙張浪費，除於據點導入電子發票及雲端發票等服務，中華汽車更積極推動無紙化作業，透過同仁共同努力近年共節省紙張數達200萬張，約可減少36,000公斤碳排放量，有效提升節能減碳效益。

此外，中華汽車更積極推動綠色運輸，去年起與格上租車合作，推出中華菱利電動車e-VERYCA共享服務，以平日每小時99元短租優惠承接短程搬運、小貨量卻無車可用的需求死角，以大台北三個據點為例，租車服務提供至今，租借時數達1,213小時，綠能公里數達13,430公里，以共享經濟之商業模式落實零碳運輸。中華汽車為提供綠能產品多元選擇，積極投入電動載具研發，陸續推出電動商用車e-VERYCA、電動機車iE-125、EZ1、電動自行車Shine、Bobe等多樣化電動載具，透過積極佈局載具電動化方式，為減少碳排守護環境盡一分心力。