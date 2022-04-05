清明連假期間，花蓮雖湧入大批旅遊人潮，但期間晚上都下起大雨，以致東大門夜市整體買氣較往年少2成許。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

清明連假4天，花蓮七星潭從早就出現許多欣賞海景、吹拂海風的遊客，且人潮直至傍晚仍接連不斷。（羅亦晽攝）

清明連假期間，花蓮每天都有新增確診案例，似乎不影響民眾出遊興致，縣內住房率高達9成，各大景區人潮絡繹不絕，包含七星潭、遠雄海洋公園等，但東大門夜市卻因每晚都下起大雨，整體買氣較往年少2成許，更有攤商把握連假機會多備料，卻賣不完，相當無奈。

清明連假4天，七星潭從早就出現許多欣賞海景、吹拂海風的遊客，到傍晚人潮仍接連不斷；遠雄海洋公園則搭配兒童節，推出許多精彩活動，共吸引近2萬人次入園，花蓮市區更是湧入大量車潮，將道路擠得水泄不通。

花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長、東大門夜市榮譽主委林文松指出，清明連假縣內整體住宿沒有受疫情影響，仍有9成的好成績，期間雖有零星退房，但馬上就有散客補足，儘管每天確診人數均破百，但能感受民眾已麻痹，不過期間都有要求旅客落實實聯制，旅店加強清潔與消毒。

東大門夜市部分，林文松坦言，人潮平平，可能因連假期間花蓮每晚都有下雨而受到影響，整體較往年少1至2成，且因疫情關係夜市有實施人數管制，以往連假各入口至少都會有近100人排隊入內，但這此僅30人許。

林文松無奈表示，連假只有3日那晚沒下雨，才有大量人潮，4日更慘，因晚上下起滂沱大雨，人潮甚至比平日還少，許多攤商本來都已準備抓緊連假機會多加備料，最後卻敗給了天候。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，連假前2天剛好是人潮最多的時後，卻碰上降溫下雨，加上花蓮疫情升溫，進而影響遊客購買慾望及攤商營收，雖然連假期間夜市都有達到4000人的管制標準，但人潮卻不像以往會停留到深夜11、12點，晚上10點就逐漸退散，整體買氣不如往年，甚至較同期少2至3成。