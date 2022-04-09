縣長徐榛蔚（右）、衛生局副局長鍾美珠，說明今花蓮新增確診24案例，也說明縣內醫療量能。（王志偉攝）

花蓮奧斯卡美式餐廳（酒吧）傳播鏈再擴大，花蓮今天新增24例確診，有21人都和奧斯卡傳播鏈有關，其中有父親到餐廳消費染疫，居家隔離期間傳染給5歲、2歲小姐妹，5歲姊姊就讀幼兒園因而全園停課。這波疫情延燒，花蓮累計染疫病例95人，85人仍住院中，花蓮病例暴增，縣長徐榛蔚強調全縣醫療量能充足，再度呼籲民眾近期減少群聚活動。

徐榛蔚、衛生局副局長鍾美珠，說明今天花蓮縣新增確診數為24例，奧斯卡餐酒館佔21例、由外縣市衛生局匡列通報者佔3例。在奧斯卡餐廳染疫案例，多為本月1日後前往消費，有感染給家人，有男女朋友互相傳染，其中父親染疫被通知居家隔離後確診，其5歲和2歲女孩也都被感染，目前入住負壓病房，媽媽陪同前往住院照顧。

5歲姊姊就讀蒙特梭利幼兒園關閉消毒，化仁國小1學童確診連假後未到校，學校未停班課，北昌國小有1學童居隔中，花蓮高商、上騰高職、志學國小都各有1學生確診，但連假後未到學校，學校未受影響，自強國中1生確診，決定該班停課至20日，並於11日預防性停課，全面清消，尤其是廁所和教室等，讓師生安心，光華國小則有1生確診，3年級停班停課到本月22日。

徐榛蔚說，花蓮新冠肺炎專責病房，可收治161床，目前入住85人，醫療量能充足，此外，部立花蓮醫院快篩站，因社區有感染疑慮，已持續多天延長位民眾服務，本週六日中午12時到下午6時仍可到醫院明禮路慈愛大樓旁停車場篩檢。下週換門諾醫院接手。

徐榛蔚說，要特別提醒，疫情升溫，坊間或網路散播有關疫情不實言論，疫情當前，請務必提高警覺、小心求證，也請勿散播謠言，將可能觸法、重罰。