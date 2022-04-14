2022花蓮全國中等學校運動會原定4月16日開幕，不過國內近期新冠肺炎確診人數暴增，花蓮縣在14日晚間緊急召開記者會，縣長徐榛蔚宣布延賽。

徐榛蔚表示，考量參賽選手、教練及家長的健康安全，和教育部溝通後，申請今年花蓮全中運延賽並獲得教育部同意，因此14日晚間宣布延賽消息，至於新的比賽日期，尚未確定。

徐榛蔚補充，2020年屏東全中運當時也因為新冠肺炎疫情從4月延後到7月，因為有過這樣的經驗，相信教育部體育署有一套處理辦法，延到何時，還要視疫情發展。

全中運目前有部分賽事已經提前進行，不過因為新冠疫情受到影響、無法準時出賽的選手，估計有100多人，體育署14日稍早表示，無法參與今年全中運的選手，可以和大會申請請假，大會會開參賽證明給選手，並可併著去年4月23日全中運會結束後到今年4月15日舉辦的全國性賽事成績，拿全中運參賽證明及單項賽事成績，作為升學甄試參考成績，單項賽事如總統盃、青年盃或中正盃都可以。