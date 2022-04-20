南投林姓3歲男童因發展遲緩，常遭打罵，甚至在去年3月21日，遭推打撞牆致死，警方調查發現其林姓父親及徐姓母親涉有重嫌依殺人罪送辦，一審初判林姓夫妻涉凌虐幼童致死，分別判14年、12年，20日二審宣判，認定徐姓母親未參與毆打，撤銷改判4年，林維持一審判14年，可上訴。

據了解，南投縣3歲林姓男童當時被父親推倒昏迷，送醫急救後11天仍宣告不治，因當時醫護發現男童遍體鱗傷，疑生前受虐，並通報警方，南投檢警進一步調查，發現林姓夫妻涉嫌虐童，向南投地院聲請羈押獲准。

南投檢方會同法醫於隔月7日進行解剖，發現林童頭頸部與四肢及軀幹，有多處新舊傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血等；當時偵訊林母，認為林母涉嫌重大，於是向法院聲押禁見獲准。

判決指出，林家夫婦育有1對雙胞胎兄弟，哥哥由父母照料，弟弟則由阿嬤照顧，後來阿嬤身體健康欠佳，弟弟則回家與父母同住，但因經常大小便在褲子上，不太會表達，常被父母毆打管教。

南投檢方訊後將林姓父親及徐姓母親依殺人、凌虐妨害幼童發育等罪，聲押獲准，一審分別判林14年、徐12年徒刑；台中高分院認為，死者去年3月21日遭林毆打身亡，徐女未涉入，撤銷一審判決，依凌虐妨害幼童發育罪，刑期從12年改判為4年，林嫌仍維持一審判刑14年，全案可上訴。

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