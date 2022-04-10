桃園10日新增45例本土個案，其中祥儀企業17移工染疫後擴大採檢全廠438人，增加3名本國籍員工染疫，市府也要求該廠從9日起預防性停工至12日。另外中原大學也有2大學生確診，至於嘉義某營區群聚，因確診軍人曾於連假返回桃園和家族聚餐，10日也增加8親友確診，該家族已有11人染疫。

中央流行疫情指揮中心10日公布桃園新增45例本土個案、19例境外移入個案，年齡介於不足10歲至60多歲。衛生局長王文彥表示，45例本土個案中有12例是居隔期間採檢確診、17例是與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案、12例是職場及校園接觸相關，共計41例，皆有明確感染源；另有4例感染源尚待釐清。

王文彥說，與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案有9案17例，都是匡列居隔採檢確診，社區風險仍在釐清中，其中與嘉義某營區群聚相關8例（案27068、案27073至27075、案27078、27079、案27081、案27507），加上9日公布的3人，嘉義軍人連假回桃園家族聚餐已釀11親友染疫。

另外新北校園群聚（三峽介壽國小）相關1例（案27083）；台北信義區某夜店相關1例（案27364），；與竹北某燒肉聚餐相關1例（案27367）；與某營區接觸外縣市確診案相關2例（案27070、案27368）；與花蓮謝姓宗親相關1例（案27072）；與基隆親人確診者接觸確診1例（案27080），與新北非同住家人確診者接觸確診1例（案27369）與台北市某KTV群聚相關1例（案27508）。

王文彥說，3個校園也有8例，包括中原大學2例（案26986、26992），2大學生有花蓮旅遊史，遭匡列採檢確診；萬能科大2例（案27097、案27082）；龍華科技大學4例（案27084、案27085、案27086、案27087）

桃園另有2個職場新增4例，祥儀機器人科技廠累積17移工確診後，市府匡列105位移工後送居隔，8日全職場也擴大PCR採檢438位，其中3位本國籍員工陽性確診（案27361、案27362、案27366）。王文彥說，為避免疫情擴散，全廠已於4月9日起預防性停工至4月12日，市府將持續監測後續疫情及健康管理監測。另某加油站相關1例（案27090）。

王文彥也提到，龜山有另一科技廠3月31日發生1例確診個案（案23527），10日又新增1例（案27292），是7日開始出現症狀、9日自行快篩陽性並就醫採檢確診，初步疫調2者沒有相關性，感染來源尚待釐清，目前已擴大完成採檢同部門及同樓層員工共357人，且所有廠區及鄰近外圍皆已完成全面清消，市府將持續注意採檢及健康管理監測。

王文彥說，桃園有4例感染來源尚待釐清，目前疫調持續進行中，包括龜山另一科技廠相關1例（案27292）；楓樹國小相關1例（案27370）；某職場1例，其工作地不固定（案27363）。另有1例（案27506）因發生症狀就醫採檢確診，此4案感染源關聯性尚待調查，因此市府將其先暫列為獨立個案，將持續追蹤匡列。

另有12例是由桃園既有傳播鏈所衍生，分別為大潭電廠相關新增7例（案27509至案27515）、網購電商工作室相關新增1例（案27365）、基隆海大老師衍生聯邦銀行新增2例（案27071、27274），與新北柔道場接觸者衍生新增2例 （案27069、27089），皆為居隔期間採檢確診，無社區風險。

針對發生確診者的學校進行相關採檢，包括青埔國中預計採檢500人，持續疫調當中；楓樹國小採檢253人，目前仍在檢驗中。王文彥說，目前桃園的居家隔離人數為2830人，疫調持續進行中，多數確診者皆有明確感染源，相關接觸者也已完成匡列採檢，避免社區感染風險增加。