國際評比機構S&P Global近日宣布自2022年3月21日起增列永豐金控為道瓊永續世界指數成分股，同時在其發布的2022永續年鑑中，永豐金控更獲頒銀獎殊榮，是台灣金融業者在全球銀行產業得到的最高榮譽。永豐金控指出，金控永續治理的亮眼成績再獲國際肯定。

永豐金控指出，S&P Global每年進行道瓊永續指數成分股年度總檢視並於9月（近兩年因疫情影響延至11月）公布結果，2021年第四季並引進期中檢視的新制，對指數成分股定期檢視與調整。永豐金控去年11月首度獲選進入道瓊永續新興市場指數，近日在S&P Global完成期中檢視後更被獲選增列成為道瓊永續世界指數的一員。

此外，永豐金控表示，S&P Global每年會出版永續年鑑，將ESG評比分數(即決定是否入選道瓊永續指數的評比分數)排名在產業前15％的企業納入年鑑，並依分數表現頒給企業不同等級的獎項。2021年全球受評的7,554家企業僅有716家企業被收錄在2022永續年鑑，其中永豐金控所屬的銀行產業共有36家企業被納入，永豐金控成績排名在前1％至5％，獲得銀獎肯定。

永豐金控表示，入選道瓊永續世界指數並獲永續年鑑銀獎，是榮耀、也代表肩負更大的責任，未來將持續透過金融核心業務發揮社會影響力，攜手利害關係人在永續的道路上往前邁進，尤其在面對氣候變遷帶來的風險與不確定性，除在既有的基礎上持續各項綠色金融業務的推進與強化風險管控，以具體行動，戮力實踐永豐金控「減緩與調適氣候變遷」的永續承諾。