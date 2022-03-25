櫃檯買賣中心接軌國際，修正永續發展債券資訊揭露相關規定，並於111年3月24日公告實施。

為利市場參與者瞭解發行人整體永續發展資訊及其效益，並與國際接軌，櫃買中心修正「永續發展債券作業要點」，並於111年3月24日公告實施。

櫃買中心指出，此次永續發展債券作業要點修正重點有三：首先，參考國際資本市場協會(ICMA)新版綠色債券原則(GBP)及社會責任債券原則(SBP)，新增發行人應揭露發行人整體永續發展策略、載明選擇投資計畫項目所採用之標準，以及發行後的報告應包含其投資計畫的實質效益影響。

再者，為利外國發行人參與我國永續發展債券市場，並與國際接軌，調整發行後認證機構出具評估意見或認證報告之頻率，由每年出具調整為所募資金全數使用完畢後，出具一次性之評估意見或認證報告。

此外，參考各地方政府意見，修正政府機關得指定外部認證機構或國內政府組織，為其發行永續發展政府債券出具評估意見或認證報告。