俄羅斯提議以盧布來回購即將於下周到期的美元債券。分析師認為，此可協助該20億美元主權債券的俄羅斯當地持有人，能順利獲得償付，也可減輕俄羅斯對於以強勢貨幣償付的負擔。

俄國財政部周二最新提出對於4月4日到期國際債券的支付方式，該筆償付為俄國今年的最大一筆外債償付，也是今年首次支付本金。

自俄烏戰爭以來，西方制裁俄羅斯，凍結俄國在海外的金融資產。俄羅斯已提出反制，並要求歐洲公司必須以盧布，而不是以美元或歐元，來支付出口的天然氣。

財政部在聲明中表示，將以面值100%等值的價格回購這些於2012年發行的債券。買回該債券將降低整體在外債券的規模。

然而目前尚不清楚，政府買回的總額是否是有限度的，也不清楚債券持有人如果不接受這樣的支付，將如何處理。

依照該筆債券的條款規定，償還必須以美元進行。分析師和投資者則認為，此舉可能旨在幫助俄羅斯當地的債券持有人，目前他們在接受美元支付方面面臨了限制。

Seaport Global信用分析師Himanshu Porwal說，這是一份收購要約，而不是最終決定，也許俄羅斯當局希望評估投資人接受盧布支付的意願。

BlueBay資產管理的Tim Ash說，此措施是俄國央行和財政部「抵禦違約、穩定市場和盧布」的努力之一。

俄羅斯財政部在周二的聲明中表示，債券持有人應該在當地時間3月29日16時至30日17時之間，向俄國的國家債券存管機構提出出售所持債券的要求。

Neuberger Berman的經理人Kaan Nazli說，從未見過進行回購，還轉換了償還的貨幣。Nazli還表示，有鑑於盧布不再是自由兌換的貨幣，外國投資人應該不太可能有興趣接受盧布支付。

摩根大通表示，該債券有30天寬限期，並且沒有關於以替代貨幣進行支付的相關條款規定。

儘管西方制裁凍結了俄羅斯鉅額外匯儲備，到目前為止，俄羅斯主權債券的償付一直得以延續進行，避免了違約情形。俄羅斯官員表示，任何支付的問題導致被宣佈違約，都將是人為的違約。