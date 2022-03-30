又有案外案？台北市勞動局長陳信瑜涉在上班時間，拉攏工會代表支持副市長黃珊珊選台北市長，遭藍綠齊轟行政不中立，北市政風處今公開調查報告，遭市議員侯漢廷質疑，陳信瑜本應是調解勞資爭議的角色，卻在新春茶會現場教工會領袖到勞動部抗議、罷工，還稱必須翻桌、錄影才行，「堂堂的勞動局長竟像職業抗議家！」

政風處今在議會大會公開陳信瑜涉違反行政中立的報告，內容有她在新春茶會上與工會的交談逐字稿，其中某工會代表提及勞退新制問題，陳信瑜隨即回應「我們要不要來抗爭一下」、「我們有沒有強制的手段可以去逼他，想些辦法資方會怕的方法」、「我們工會集結起來去金管會或勞動部抗議」、「你們內部要先抗爭，你們不要一直靠外部力量」。

陳信瑜接著交戰勞工，「你有翻桌嗎？勞資會議至少要翻桌，翻桌現場還要有人將影片拍攝傳出去，你們連翻桌都還沒開始翻！」、「如果真的需要做什麼的一些抗爭的動作，我跟你講，戲不怕再演一次，要罷工就再罷一次」、「只要理事長號召，我一定請假」。

「堂堂勞動局長像職業抗議家，像話嗎？」侯漢廷表示，自己看完後感到怵目驚心，勞動局的任務叫做「協調勞資雙方」，他卻從錄音檔看到，陳信瑜身為勞動局長不是想著協調或建議中央修法，而是要勞方出面抗爭、罷工逼資方，這是勞動局長該做的事嗎，可見她根本不適任。