台北市政府請假王是誰？台北市議員鍾沛君向人事處調閱資料發現，北市府請假王竟是勞動局長陳信瑜，請假總時數高達806小時，更離譜的是，今早因大雨塞車，陳信瑜又遲到請假2小時，鍾沛君痛批，局長的工作態度就是「混水摸魚」；對此，陳信瑜淡定則回應，一切依法請假；鍾氣憤表示，北市府就只有你敢厚顏無恥，抱持這種態度。

鍾沛君指出，根據人事處統計，陳信瑜從2020年2月1日上任至今，累積請假時數高達806小時，鍾沛君分析，凡遇到大小節慶，陳信瑜就會很巧妙的提早請假，知法玩法，私人行程占358小時、44％；病假188小時、23％。

陳信瑜辯稱，一切依法請假；鍾沛君指出，今年春節為1月29日至2月7日，陳局長從1月27日就開始請假，直到2月9日才回到崗位，放了11天半的假，許多局長忙都忙不完，可能提早回到崗位，只有你最懂得請假。

鍾沛君緊接著問，今早又接獲勞動局員工爆料，局長請假2小時；對此，陳信瑜說，我沒有請假，後來又改口稱，是因為早上下雨塞車遲到，才會照規定請假。

鍾沛君痛批，真的是天大的笑話，就你會塞車？下雨就是要提早出門，剛剛問你還說謊，說自己沒有請假，睜眼說瞎話還面不改色，這場雨對大家來說都一樣，所以局處首長都會準時到，就你敢厚顏無恥這種態度；陳信瑜還繼續辯稱，林口比較塞車。

鍾沛君說，很顯然你是知法玩法的勞動局長，到時候你可能又發文，市府是不是有抓耙子？只能在這裡奉勸你，「若要人不知，除非己莫為」。