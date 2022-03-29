新北市市長侯友宜擁高民調，是否競選市長連任或直攻2024總統，引發各界關注。國民黨台北市議員鍾沛君日前採訪侯，連7問侯是否競選連任，無論用各種方式問卻始終無法從侯口中得到明確答案，讓她直呼自己像和掌門人過招大汗淋漓，狐疑「另有天機，不可洩漏？」此訊息引熱議，大批網友對侯的反應吃驚，也有網友盛讚侯具智慧堪稱藍營希望。

鍾沛君28日在臉書發文表示，她採訪侯友宜時，連7問他是否會競選新北市長連任，不料卻都被侯以四兩撥千金的方式巧妙閃過，侯口中不僅未吐出「爭取連任」4字，更強調自己著眼當下、市政第一、不要有選票考量。

即便鍾沛君換個方法問「年底這個選戰，我們是同一天選舉，我們應該會一起拚連任吧！」不料侯卻回她「應該是妳吧！」正當鍾不可置信之際，卻被侯以一句「妳是台北市的，我是新北市的」反將一軍，侯還提醒鍾「這個問題妳不要把它弄得太複雜」、「妳怎麼知道我不會退休呢？」侯的反應讓鍾直呼，自己就像武俠小說中和掌門人過招，掌風呼呼讓她大汗淋漓，興奮異常。

鍾沛君的文章迴響熱烈，網友紛紛湧入其文章下與《中時新聞網》及臉書相關連結留言：「很驚人的反應，不可置信」、「聰明、圓滑得嚇死人」、「讚嘆侯市長的智慧，很多事不用說太白，時間到了自然就知道」、「現在說破對大家都不好，儲備戰力才能讓藍營重返執政」、「他果然厲害，難怪民調都第一」、「太早說破對國民黨有好處嗎？沒有！因為瞬間就成綠營箭靶」。