本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌昨日拋出經濟、防疫並重「新台灣模式」，引發外界質疑，但衛福部長陳時中則強調戰略、戰術沒有矛盾。對此，新北市長侯友宜今再度喊話中央，將「清零」或「共存」的政策擬定清楚。他表示，中央應該把上位定調好，我們執行才好執行，不然各縣市莫衷一是，每一個人做的方式跟中央有時候一致或不一致，便很難做抉擇。

侯友宜說，邊境開放再加上兼顧經濟，跟以往的低度活動以及邊境嚴格管理那是截然兩回事，因為境內管控從14天縮短為10天，相對的很多的病毒早在社區裡面做傳播，面對這樣一個方向看起來要清零是不可能的既然面對清零是不可能，政府就要很清楚的要把共存或是清零，到底要走哪一個路徑，要很清楚的來定調，一定調以後，讓各縣市、執行的方式都有清楚明確路徑可以採取同步驟的做法。

「看到很多各縣市的執行很多都是莫衷一是，跟中央也不太一樣。」侯友宜說，中央地方既然都是一條心，做法就要一致性，中央路徑的決定影響地方執行的方法，因此到底是走共存或走清零，那是兩個完全不一樣的路徑，既然路徑不一樣，執行的策略跟方法就完全是不一樣，所以還是一句話「中央趕快把路徑講清楚」，大家一起拚，防疫同一條心、同舟一命、同島一命，好好做。

另外，台北市長柯文哲向中央喊話要設確診數量的臨界線，超過了就要提高防疫的等級。對此，侯友宜回應，路徑講清楚以後，其他的都是小細節，路徑還是最重要，路徑講清楚我們就正面迎戰，好好地把事情做好。