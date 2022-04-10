雲林縣府2018年率全台之先制定太陽光電設施管理自治條例，歷經4年反覆修正，終於獲中央核備，上月（3月）公告實施。《雲林縣太陽光電設施管理自治條例》的立法精神是保障縣內農業生產環境，在雲林縣搭設的太陽光電設施不得使用清潔劑清洗，違者最高可處「撤銷許可」之處分。

雲林縣近10年來發生太陽能板設置爭議事件不少，雲林縣府2018年受縣議會敦促制定自治條例通過，是全台第一部規範太陽光電設施的自治條例，明確規範一不得使用清潔劑清洗，二設置前須繳交太陽能板廢棄物除役金。

針對太陽能板廢棄物除役金，經濟部認為應全台統籌辦理，因此雲林縣的自治條例雖獲縣議會三讀通過，但中央不予核備，直到今年。

縣府建設處長李俊興指出，從雲林縣的自治條例中央也注意到太陽能板廢棄物是問題，協調環保署執行後續回收工作，廢棄物回收金則由能源局收費，未來全台太陽能板裝設前就必須繳交。

雲林縣府4年多次修訂自治條例，公文往返經濟部，刪除廢棄物除役金的條文，年終於獲得核備，縣府已在3月初公告，這也是全台首例。

李俊興指出，雲林縣許多太陽光電設施是設置在農地上，包括畜禽舍、菇寮、魚塭等，為避免汙染農地及水源，設於本縣的太陽能板清洗時不可使用清潔劑。

根據雲林縣太陽光電設施管理自治條例規範，違者將依水汙染防治法、土壤及地下水整治法、廢棄物清理法及其他相關環境保護法規予以裁罰，並得依相關容許規定予以撤銷許可。

本自治條例是2018年雲林縣議會國民黨團發起，獲得跨黨派議員連署共同催生，當時全台各縣市均無制定法規，僅有能源局《設置太陽能光電設施景觀及生態環境審定原則》。

雲林縣府強調，基於合理性、可行性，制定太陽光電管理自治條例，破除民眾疑慮。