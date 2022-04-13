台北市政府修改「台北市外送平台業者管理自治條例」6項條文，北市議會法規會13日通過初審。（楊亞璇攝）

台北市訂有全台第一個「外送平台條例」，2020年3月上路，但由於有平台業者總公司設在新北市，無法納管。市府修改條文，增列屬地認定，即使業者總公司設在新北市，只要外送員在台北市提供外送服務，即可受自治條例規範，台北市議會法規會13日通過，交付大會二讀。

台北市政府修改「台北市外送平台業者管理自治條例」6項條文，北市議會法規會13日審議，經議員討論後，全案修正通過，交付大會二讀。

由於過去有平台業者因總公司設在新北，送餐到北市不受自治條例管轄，但修正後將採屬地認定，公司或商業登記在北市，市府將有「人」的管轄權；若不設在北市，但外送員會前往北市外送，市府則有「事」的管轄權，意即只要在北市外送就必須受法令規範。

針對跨境管轄權，北市議員王鴻薇說，因為Uber eats總公司在新北，有一點量身定做，她進一步詢問，北市有各項自治條例，在沒有中央統一法規之前，相關規定是否有跨境管轄權？擔心有疑義，新北市也有外送平台自治條例，新北有相關規定，業者要遵守哪一個？認為雙北要一制。

法務局長袁秀慧說明，從地方制度分工，一般北市管轄就是在此台北市地域，並非「跨境管轄」，因為設立在新北市平台外送公司在北市營業，因此要配合交通、食品相關規定辦理，透過「事務的管轄」納進來，針對管轄衝突時，若事故發生在北市，根據自治條例，北市可受理、調查，並裁處個案。

此次修正也將外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬提高到300萬元，業者應按月將納保外送員人數報市府備查，未納保則不許提供外送服務。勞動局長陳信瑜補充，在修法之前已聯繫平台業者，兩家主要業者都已提高到300萬。

條例也要求外送員於服務期間，應在送餐箱上標示平台業者名稱，並增訂罰則，違規未改善將處2萬元以上、8萬元以下罰款，可按次處罰；外送員滿1年還需進行教育訓練，針對發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，需在事故發生後3個月內，實施每次至少1小時的教育訓練課程。