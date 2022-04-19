台中市議會第3屆第7次定期會開議，19日法規委員會開議審查議案，中市府將「房屋稅徵收率自治條例修正案」送審，囤房稅課徵稅率成為討論焦點，最後法規會召集人何敏誠決議參考六都採折衷費率，4戶以下每戶按2.4％稅率、5戶以上每戶3.6％稅率課徵，若順利經市議會大會三讀通過，預計今年7月上路實施，可望為市庫增加近4億元稅收；持有多戶房屋的「囤房族」明年5月房屋稅單就能看到課徵稅額。

台中市現行一般自住用稅率是1.2％，市府修正版本是持有3戶以下就開徵囤房稅，議會則修正為，持有台中市4戶以下非自住房屋，每戶課徵2.4％稅率，若持有5戶以上，則每戶課徵稅率為3.6％。

國民黨市議員楊正中主張，課徵稅率應以房價來計價，否則有些人購入老舊的小套房，為了賺養老金，跟持有豪宅者一樣以持有戶數計算，未免落差太大，並不公平。議員李中則說，開徵囤房稅可能連帶影響租金漲價，不利於租屋的年輕族群，建議因地制宜，參考六都採取折衷方案。

開徵囤房稅將，針對持有多戶非自住房屋者，訂定差別稅率，調高多屋族的房屋稅，亦即俗稱「囤房稅」，目前新北市、高雄市都還在修訂中，台北、台南與桃園稅率則寬鬆不一，各有考量，出席委員多贊成折衷，最後由何敏誠作成決議，參考六都採取折衷費率，還霸氣說「有政治責任，都我扛！」

地方稅務局長沈政安表示，4戶以下課稅，每戶每年約多出3600元，預計每年可徵收3至4億元稅收，預估受影響屋主達8萬7千人、房屋10幾萬戶，92％市民均不會受影響。未來將專款專用，全數投入青年及弱勢租屋補貼。

自治條例修正案附帶但書，若因天災事變、不可抗力事由，無法在課房屋稅的3年內出售，得在期間屆滿前2個內，向主管機關申請延展一年。課徵稅率拍板定案後，民進黨有2位議員保留大會發言權，依慣例，尊重委員會的決議，全案通過機率很高。