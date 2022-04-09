大甲鎮瀾宮媽祖8日起駕遶境，明天（10日）傍晚將進入雲林縣，雲林縣府今年不開放香客進入校園，不提供廁所、洗手臺。媽祖神駕將於西螺福興宮駐駕，廟方要求未持3OK卡信眾禁止進入廟拜拜。

雲林縣疫情升溫，虎尾鎮私立揚子中學、維多利亞雙語學校分別有學生確診，都從8日停課至17日，揚子中學全校師生8日完成PCR普篩，1251人全部陰性，維多利亞雙語學校今（9日）全校師生普篩。

雲林縣府也宣布，適逢大甲媽祖遶慶活動啟程，雲林縣不開放宗教活動進入校園，也不提供廁所、洗手臺等設施；民眾若提供香燈腳餐點，請以盒裝或碗裝等密封包裝；參與遶境或進香活動者，必須完成3劑疫苗接種；信徒不要鑽轎底、不搶轎。

大甲媽祖預計10日下午5點從西螺大橋進入雲林縣境，駐駕於西螺福興宮直到凌晨，廟方日前推出「太平媽疫苗3OK卡」因應，完成3劑疫苗注射才能造冊登記領取，未持卡者禁止入廟參拜，以往開放1到3樓空地讓信眾休息，今年不開放。

大甲媽祖遶境雲林縣校園西螺福興宮香客禁止進入校園。