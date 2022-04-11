宇珊日前首度參加台灣地方年度盛事「大甲媽祖遶境」。她把媽祖當成心目中女神，興奮說，很幸運能替媽祖幫拿涼傘、日月扇，也摸到媽祖的轎子，「真的圓夢了，跟女神的距離更近一步」，在過程中，她心情激動，甚至數度熱淚眼眶，「好感動，體驗到在城市沒有的經驗。」

她為了朝聖媽祖，事前做足準備，還提前推算「經期」時間，她笑說，一切都是為了尊敬，「第一次參與遶境，當然要查一下注意事項，相關禁忌及不能犯的錯誤，一定要好好的牢記」，她先前已打完3劑疫苗，也下載遶境相關App，同時提醒自己不能口出穢言、言行舉止都要有禮貌。

她去年原本要主持媽祖與產品聯名記者會，但因為疫情影響被取消，當時很難過，沒想到跟女神緣分沒有斷，這次還能參與遶境活動；她過去在新聞看到很多人參加媽祖繞境時，為了摸到媽祖本尊拚了命的往前衝，她這次同樣熱血的死命地往裏頭鑽，「為了就是要摸到女神本尊，獲得好運跟平安」，她許願在疫情當下，家人、朋友身體健康，還特別求來2個平安符繞香爐送給爸媽保佑平安。