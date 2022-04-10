星巴克和蘋果、戴爾電腦（Dell）有什麼共同點？答案是：他們的創辦人先離職，又被找回去救火。4月4日，星巴克執行長退休，接任者是創辦人舒茲（Howard Schultz），這種「好馬總是吃回頭草」的現象，暴露出該企業長期依賴「直升機父母」的問題。

星巴克日前宣布，原執行長強森（Kevin Johnson）退休，創辦人舒茲將接任臨時執行長，這是舒茲第3次管理這家公司。這位68歲的老將也因此加入蘋果的賈伯斯（Steve Jobs）、戴爾電腦的戴爾（Michael Dell）等著名領導人行列，成為「迴力鏢執行長」（編按：Boomerang CEO，意指這些執行長回鍋宛如迴力鏢，射出去後又飛回來）。

預知一年後無將

董事會卻又找創辦人回鍋

不同的是，蘋果管理者早已由創辦人賈伯斯，交棒給如今的庫克（Tim Cook）。和蘋果幾乎同樣歲數的星巴克，卻一直離不開它的創辦人：從1986年起至今36年，星巴克有23年是舒茲擔任執行長，其他3人加起來任期只有13年。這次星巴克又把舒茲找回來，《財星》（Fortune）諷刺說：「還有其他人能管理這家公司嗎？」

事實上，強森早在一年前就表示要退休，這一年來星巴克未物色他人，又找上老面孔舒茲。耶魯大學管理學院高級副院長索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld），對《富比世》（Forbes）說，如果強森在一年前就放消息說要退休，「為什麼星巴克董事會這一年來什麼都沒做，而只是請一個退休老人重出江湖？」

董事會或許會這樣辯解：從過去戰績看，舒茲回鍋有充分理由。舒茲是將咖啡廳文化打進美國及海外的大功臣。在他領導下，星巴克從原本只有11家門市，拓展到近80個市場、超過2萬8千家分店。據《快公司》（Fast Company）今年3月數據，若某人在1992年星巴克股票首次上市時投資1萬美元，今天價值將超過300萬美元。這都要歸功於舒茲打下的基礎。

連失三將、工會潮起

他成內憂外患最安全選擇

有這樣的戰績，在公司動盪之際，董事會第一個想到的救火員自然是他。2008年金融海嘯，星巴克就把當時已卸任8年的舒茲找回來當執行長。今年1月星巴克營運長和財務長相繼去職，4月執行長又異動，短時間連失3名大將，加上疫情衝擊中國市場、成本上升，今年以來星巴克股價明顯落後對手，「找回舒茲」就成了內憂外患下的安全選擇。

星巴克在聲明中表示，舒茲這次回鍋，只領1美元的象徵性薪水，他也在聲明中說：「當你熱愛某件事時，你有一種在被召喚時必須提供幫助的強烈責任感。」

目前星巴克最急迫問題是工會，不少美國旗下門市員工都表態要成立工會。工會化運動已蔓延到27個州的100多家分店。《財星》認為，當前工會運動風起雲湧，新世代消費者要求企業尊重勞工權益，投資者也開始不只關心財務業績，同時注意企業在其他社會議題的立場，「（星巴克）董事會必須決定，公司是不是承受得起激怒勞工的代價。」

從這個角度看，或許能解釋舒茲為何是此時的適合人選。過去在他管理期間，星巴克被譽為是最適合人們工作的公司之一。一家位於美國紐約州的星巴克門市員工曾對《華爾街日報》說：「舒茲更關心星巴克所謂的『人與人的連結』。」至於他以外的其他管理者，則表現出「太關注業績指標和經營效率。」

舒茲「以人為本」的風格，深深烙印在星巴克。《哈佛商業評論》形容，多年來該公司培養出一種以關係為導向、員工至上的做法， 「星巴克稱員工為『夥伴』，而不是『員工』，（在美國）甚至連兼職人員也都享有股票選擇權和健保。」瑞士信貸分析師西爾伯曼 （Lauren Silberman） 表示，「舒茲是一個『自己動手做』的人—他一走進店裡，人們就能感受到熱情。」彭博新聞網稱他「對細節著迷」。

這種魅力和熱情，或許正有助緩解輿論壓力。今年3月15日，美國勞工委員會檢察官指控星巴克監視並報復工會支持者，星巴克則否認。這次董事會請舒茲出馬，部分原因也是要仰賴其威望平息爭議。該公司獨立董事會主席霍布森（Mellody Hobson），在任命舒茲後稱他為「MVP（最有價值球員）」、「完美的公司文化載體」。

目前舒茲雖以臨時執行長為名回鍋，但不少人認為臨時兩字遲早會拿掉。分析師沙列（Peter Saleh）就不認為舒茲任期是臨時的，「我認為這將更像是一個永久性的工作，」雖然星巴克表示將在今年秋天任命一位新的執行長，但彭博新聞網稱他此次掌舵，「可能會持續到2022年後。」

不過決定舒茲是臨時還是永久執行長的關鍵，仍在現實的績效。據北卡羅來納大學商學院研究，執行長回鍋後的股價表現，比首次上任時差10％左右，這導致一些回鍋的執行長常屁股還沒坐熱就下台。德拉瓦大學公司治理中心主任埃爾森（Charles Elson），就不看好這次舒茲回鍋：「兩次回歸是很不尋常的。」他說，「貓有9條命，執行長可沒有。」

「只靠一人」易有道德風險

何時放手考驗創辦人智慧

但比其任期更重要的，是星巴克如何解決「只靠一人」的文化問題。

表面上看，創辦人戰績顯赫，請他出馬能解燃眉之急。但一而再、再而三的找同一人救援，也會養成公司的依賴心理，很容易對管理團隊造成道德風險：即使做得不好，還有創辦人會收爛攤子。

研究執行長接班問題的喬治城大學商學院教授施洛澤（Jason Schloetzer）對《富比世》表示，公司第2次或第3次召回前執行長，將會影響未來執行長的招聘。「當你在管理團隊中建立起一種文化：創辦人隨時在身邊，而且仍活躍參與其中，公司就很難招募到『想走自己的路』的人選。」

同時，那些回鍋的執行長—尤其是像舒茲在第2次上任時非常成功的這種類型主管，可能會延續做那些過去讓他成功的事，但卻忽略了員工心態、公眾期望等大環境，或許早已今非昔比。

相對於舒茲「退而不休」，另一家著名企業聯邦快遞（FedEx），其創辦人史密斯（Fred Smith）今年3月宣布退休，將執行長交給公司內部員工蘇布拉尼（Raj Subramaniam）。史密斯在退休聲明表示：「我非常滿意蘇布拉尼這樣的領導人，能帶領聯邦快遞進入一個非常成功的未來。」

史密斯的交棒，與舒茲的回鍋，兩者沒有絕對的對錯，但其中含義卻發人深省：創業者究竟該什麼時候放手？

再厲害的創業者，總有一天也要交棒下去。下一代有下一代的生疏與幼稚，但唯有放手讓他們面對危機，才能學習成長，最後獨當一面，就像父母也要放手讓子女自己面對問題。假如子女一有狀況，父母就出面解決，這種「直升機父母」表面上對孩子好，代價卻是讓孩子失去了成長的機會。

5年前，在一場激動人心的年度股東會上，舒茲將星巴克最早一家門市的鑰匙，交給了當時即將上任的執行長強森，象徵著舒茲第2次交出了管理公司的鑰匙。5年後，這副鑰匙又回到舒茲手上。

星巴克何時才能「戒掉舒茲」，成為沒有創辦人也能解決問題的餐飲集團企業？也許這才是更值得思索的問題。