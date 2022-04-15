歐洲汽車製造商Stellantis周四表示，已經簽署多年期合作協定，利用最新Snapdragon數位底盤技術，將高通次世代的連網車技術應用於集團旗下車款。

兩家公司表示，從2024年開始，包括標緻(Peugeot)、飛雅特、和Jeep在內的14個汽車品牌將使用高通的駕駛艙平台和5G遠端資訊處理技術，瑪莎拉蒂將是第一個應用的品牌。雙方並沒有揭露交易金額資訊。

Stellantis執行長Carlos Tavares說，雙方的合作將有助於公司更緊密地管理完整的電子產品供應鏈。

高通的汽車部門總經理Nakul Duggal說，現在有更多汽車製造商直接找上晶片製造商進行合作，如果在幾年前，這是很不尋常的決定，現在則是會越來越普遍。

Duggal說，高通最近收購的一家自駕軟體公司Arriver，除了駕駛艙和遠端技術，也提供全套的駕駛輔助和自駕功能。而這次與Stellantis的合作，可惜沒有包括那套新供應。

高通稱，自從2020年首次推出駕駛輔助和自動駕駛系統Snapdragon Ride以來，其汽車業務的交易已經從2017年的30億美元，增至去年的130億美元。

兩家公司在聲明中表示，Stellantis所裝載的車內通訊和資訊娛樂系統，是由亞馬遜和台灣的富士康所設計和製造。