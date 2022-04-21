國泰金(2882)2021年啟動「國泰金融創新實驗室」第二期計畫，聚焦「AI身分認證」、「投資管理」、「健康生態圈」等三大應用領域，從全球逾千家新創公司中，選出15家頂尖新創企業，由國泰金數位數據暨科技發展中心攜手國壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司共同推動10項金融科技概念性驗證（PoC），目前已完成8項技術驗證，達到8成的完成率，超越第一期7成完成率。

國泰金融創新實驗室是國泰金在2019年推出的全球大規模新創評選計畫，從集團業務需求出發，廣大招募世界各地新創企業，藉由數數發中心接軌，讓各子公司與新創企業互相協作，以驗證技術實際應用到各場景的作法，來加快子公司創新技術的速度。

國泰金融創新實驗室第二期計劃完成八大概念性驗證，分別為「智能法規解讀」、「智能人臉測量健康數據」、「智能體態量測」、「智能文本摘要」、「AI身分認證」、「股權投資申報自動化」、「骨折AI輔助診斷」、「AI輔助ICD編碼判讀」，應用場景涵蓋金控、人壽、銀行、產險等子公司。

其中，在與台灣法律科技新創Lawsnote（七法）合作的「智能法規解讀」專案中，透過自然語言處理（NLP）與向量分析等技術，解讀外部法令、函文解釋與公司內部規範、標準作業程序，建立起內外部法規之間的關聯性，該案橫跨銀行、證券、保險等金融場景，後續國泰也將與Lawsnote展開進一步合作。

另外，國泰世華銀行與美國兩間新創Agolo與Primer合作的「智能文本摘要」專案，以NLP及機器學習技術為基礎，打造客製化長、短篇文本智能摘要模型，預計可運用在投資管理領域中，包括資訊蒐集、風險管理、標的評估、部位監控等需求，後續國泰將與新創持續調校模型。

國泰金融創新實驗室將加速前兩期金融創新成果落地，完善場景所需技術佈局，在第一期計畫中，由國壽與韓國科技新創Lunit合作的「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」專案，運用AI深度學習技術來檢測肺癌等肺部疾病，提高醫學影像分析的判讀速度和準確率，近期已正式簽約導入。