Touch Taiwan將於下周開始，富采（3714）帶領旗下晶元光電，隆達電子、晶成半導體、元豐新科技以及葳天科技五家子公司共同展出，參展子公司應用領域不只包含顯示，也涵蓋了車用、感測、特殊照明、功率元件及先進化合物半導體。

富采2021年將Mini LED導入知名品牌的IT產品中，成為該產品背光Mini LED晶粒的主要供應來源，隨著Mini LED整體市場需求的擴大，富采陸續將Mini LED晶粒與模組導入於多款大型品牌的顯示與IT產品中，身為產業技術領導者，此次在展區中，富采不只在車用、電視、IT等多元應用產品中展現Mini LED COB及POB兩種不同技術含量的背光技術，也展示了由聚焦超小間距直顯技術的元豐新科技以倒裝Mini LED 0404封裝及特殊模組技術，製作成超高色彩飽和度與極致黑5米巨屏，除此之外，元豐新也首次展出領先市場的超小型倒裝Mini LED 1111自帶IC封裝製作適用於商場櫥窗的超高亮度與超高透明度的質感透明屏。

近期富采透過私募案攜手台灣兩大面板集團，集結台灣供應鏈力量，加速Micro LED產品量產．企圖搶先攻佔頂尖顯示器市場，在這次Touch Taiwan中，富采整合旗下三大子公司晶電、隆達及晶成的研發能量與技術，端出多道Micro LED好菜，現場宛如頂尖視覺饗宴。

晶元光電突破以往在Micro LED領域的低調，展區中設立Micro LED包廂，展示其較同業更接近量產目標的更大尺寸、高均勻性RGB COW（Chip on Wafer）及8吋GaN on Silicon，另外包廂內也有多項解決Micro LED量產瓶頸的關鍵技術以及與策略夥伴合作完成的Micro LED高對比顯示屏。

隆達電子則首度展示全球首創的Micro LED微晶粒封裝技術（micro chip in package）及轉移技術，展區將展現內含 R/G/B Ｍicro LED及主動式驅動的全球最小微晶粒封裝，此技術不只大幅降低模組設計的複雜度，也能減少20％以上的能耗，此外，視覺表現也較一般Micro LED產品更為細膩，而另一款5.1吋透明Micro LED顯示器，為隆達電子與X Display再度合作之產品，採用RGB Micro LED晶粒、Micro驅動IC並結合透明玻璃基板，穿透率大於70％，亮度可達3000 nits。主要提供Micro LED代工服務的晶成則展示Micro LED的高規格製程平台。