以「最佳化合物半導體投資平台」為目標的富采(3714)帶領旗下晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技以及葳天科技五家子公司共同於4月27~29日的Touch Taiwan中展出,參展子公司應用領域不只包含顯示,也涵蓋了車用、感測、特殊照明、功率元件及先進化合物半導體。因此在展區中除了展示集團Mini LED 、Micro LED等先進顯示的技術進展外,也結合智慧移動、智慧生活與元宇宙等未來熱門應用場域,展現富采極具優勢的全方位布局。

Mini LED領頭羊,技術、品質持續領先。富采領先的LED技術與品質屢屢受到國際品牌青睞,2021年更將Mini LED導入知名品牌的IT產品中,成為該產品背光Mini LED晶粒的主要供應來源。當然,好的技術與產品不會只侷限在單一客戶與產品上,隨著Mini LED整體市場需求的擴大,富采陸續將Mini LED晶粒與模組導入於多款大型品牌的顯示與IT產品中,更被市場譽為Mini LED領頭羊。身為產業技術領導者,此次在展區中,富采不只在車用、電視、IT等多元應用產品中展現Mini LED COB及POB兩種不同技術含量的背光技術,也展示了由聚焦超小間距直顯技術的元豐新科技以倒裝Mini LED 0404封裝及特殊模組技術製作成令人驚豔的超高色彩飽和度與極致黑5米巨屏,除此之外,元豐新也首次展出領先市場的超小型倒裝Mini LED 1111自帶IC封裝製作適用於商場櫥窗的超高亮度與超高透明度的質感透明屏。

各界相當關注富采在實現Mini LED大量量產後,是不是也能將Mini LED的成功模式,複製在Micro LED產品中。近期富采透過私募案攜手台灣兩大面板集團,集結台灣供應鏈力量,加速Micro LED產品量產.企圖搶先攻佔頂尖顯示器市場。在三大集團聯合之下,當然不會只是紙上談兵,在這次Touch Taiwan中,富采整合旗下三大子公司晶電、隆達及晶成的研發能量與技術,端出多道Micro LED好菜,現場宛如頂尖視覺饗宴。晶元光電突破以往在Micro LED領域的低調,展區中設立Micro LED包廂,展示其較同業更接近量產目標的更大尺寸、高均勻性RGB COW(Chip on Wafer)及GaN on Silicon,另外包廂內也有多項解決Micro LED量產瓶頸的關鍵技術以及與策略夥伴合作完成的Micro LED高對比顯示屏。隆達電子則首度展示全球首創的Micro LED微晶粒封裝技術(micro chip in package)及轉移技術,展區將展現內含R/G/B Micro LED及主動式驅動的全球最小微晶粒封裝,此技術不只大幅降低模組設計的複雜度,也能減少20%以上的能耗,此外,視覺表現也較一般Micro LED產品更為細膩,而另一款5.1吋透明Micro LED顯示器,為隆達電子與X Display再度合作之產品,採用RGB Micro LED晶粒、Micro驅動IC並結合透明玻璃基板,穿透率大於70%,亮度可達3000 nits。主要提供Micro LED代工服務的晶成則展示Micro LED的高規格製程平台。

雖說Touch Taiwan為顯示大展,但依照市場需求與趨勢發展,顯示早已不單只是產品,而是需要連結生活場域的重要元素。因此,富采展區中除了Mini LED及Micro LED等顯示技術外,也延伸集團布局重點,結合場域展示車用、感測、特殊照明等產品。感測方面,晶電自近紅外線至短波紅外線(SWIR)之全波段產品線出發,展示其能滿足客戶在安防監控系統、生理數據偵測以及工業感測等多元應用需求的彈性設計;隆達則透過動態的手勢控制與人臉辨識互動來展示更完整的模組解決方案。在車用方面,富采透過與策略夥伴的合作,展示多個Mini LED背光車用面板以及Micro LED高穿透率的抬頭顯示器,宣告未來多屏車用世界的來臨,而旗下致力於提供大功率、客製化LED封裝的葳天科技也在展區中展示多款已導入市場的高規格車內外LED產品。