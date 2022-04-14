國內疫情升溫，不少公司重啟居家辦公或分流上班，不過有男網友透露，友人公司高層決定，員工確診一律資遣，讓他相當納悶「公司真的能這樣做嗎？」引發網友討論，不過多數人認為，只要公司按照勞基法規定付資遣費，就不是件壞事。

一名男網友在PTT八卦板以「朋友公司說確診就資遣」為題發文，透露友人的公司高層近期秘密開會，最終決定只要員工確診就資遣，好奇「公司真的能這樣做嗎？」引發網友討論。

有網友認為，只要公司按照勞基法規定付資遣費，就不是件壞事，「有照勞基法給資遣費就沒問題」、「照法律規定該給的都有給那就沒問題」、「資遣費記得給，超佛心公司」、「沒問題啊，我公司也這樣放過消息，只是不敢貼公告出來」、「滿爽的啊，防疫險領好，又可以領資遣費，還有失業津貼」。

也有網友直言，「真的這樣，這公司不用待了」、「資遣好啊，這種公司不值得浪費生命」、「爛公司還不跑？不過可以隨便就資遣的員工好像也沒有存在的價值就是了」、「老闆確診公司要解散嗎」、「之後開啟病毒共存的話，這間公司很快就沒人了吧」。

還有人表示，「這種就讓他資遣啊，這種思考方式如果反應在老闆的經營策略上，未來只要遇到某種問題可能公司就掰了」、「訓練成本不便宜吧？老闆給員工一個月的薪水再回來上班還比較划算」。