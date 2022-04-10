關懷箱內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資。（陳慰慈攝）

新北市政府今試辦輕症與無症狀確診者的居家照護計畫，對於居家照護要等中央細部決定才能正式實施，會不會覺得有點久？新北市長侯友宜今主持會議後受訪表示，前段時間不斷建議，謝謝中央也有聽進去，快速跟地方協調把大目標指引先行下來，小細節都已經對得差不多，執行細則大概跟中央是一致性的，保有醫療量能絕對是重要方向，新北跟中央報告後會快速啟動居家照護。

侯友宜說，Omicron變種病毒99.7％都是輕症或無症狀確診，只要好好配合醫療照顧，很快就會康復，面對Omicron確診數大量往上走的過程，一定要啟動居家照護，在社區要抱著關懷支持體諒的心，來支持居家照護的確診者。

新北市長侯友宜表示，居家照護執行細則大概跟中央是一致性的，保有醫療量能絕對是重要方向，新北跟中央報告後會快速啟動居家照護。（陳慰慈攝）

侯友宜表示，面對Omicron的轉型過程中應有的正向態度，所有政府部門一定要做好充分準備，如何確保確診者的醫療照護及親密接觸者能得到關心，更重要的後端醫療照護絕對不能少，還有生活物資隨時都能夠取得，相關採買資訊有電商平台可以宅配支援。

當日確認民眾為居家照護者，與市府合作的賣場或超商業者即於24小時內配送關懷箱至其住處，內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等，還可享受14天免費觀看影音平台，讓大家可以在家裡休息。

此外，有寵物也會用寵物需求方式特別照顧，垃圾部分環保局10天會清運2到3次，學生與弱勢家庭則透過專案協助，碰到緊急狀況，EDP全災智慧管控平台會利用智慧化掌控所有細節，協助生活與醫療照護。

媒體追問，如居家照護的輕症病患突然病情惡化該如何解決？侯友宜表示，明天將報告醫療照護細節，醫療問題及遠距醫療怎麼處理，如何快速啟動綠色通道，全面啟動試營運，讓選擇居家照護先行試辦試作。