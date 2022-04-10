本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心8日公布輕症居家照護管理指引，將在新北市率先試辦，新北市長侯友宜今（10日）表示，醫療量能不能崩盤，還是呼籲及早啟動、及早因應，可以雙軌並行，集中檢疫所不斷開設、加強版防疫館也不斷做，完全不為違背。

侯友宜說，輕症和無症狀確診者居家照護要比居家檢疫更細膩，尤其醫療照護部分，送藥部分已經透過藥師公會跟藥局已經有一套完整的機制，適時提供處方籤和藥物，可以送給被照顧者，至於所有生活的照料，包含垃圾、寵物、兒童還有相關在家地的娛樂、安頓身心靈諮商，都會全盤做到位，讓他們身體快速康復。

侯友宜說，居家照護還是要有一定條件，面對高風險族群不適合在家照顧，必須要擔心可能有併發症，或是長者有其他狀況，很多專家學者有討論，長者年紀偏大或有慢性病確實不適合在家，會依照中央指引來做，居家照護新北準備好了，但還待中央很多細項指引下來。

此外，之前一直呼籲中央新北在宅照護，已經準備很長一段時間，要考慮醫療量能絕對不能崩盤，醫療量能還沒被拖垮以前就要提早準備，不能等受到衝擊後才準備，那已經來不及了，所以還是呼籲及早啟動、及早因應，可以雙軌並行，集中檢疫所不斷開設，加強版防疫館也不斷做，完全不為違背，及早啟動居家照護就可以保有更多的醫療量能。

侯友宜也提到，向中央呼籲後，中央也快速回應訂大原則指引，這幾天把細節再訂好，就可以來辦，相信中央的速度會很快，大家一起加油把防疫做好。