新北市長侯友宜昨日呼籲中央應該要清楚把政策方向確定，確認是要病毒共存還是清零。由於邊境開放已不可能清零，外界好奇病毒共存是否是必然結果。侯友宜今回應，這是開放邊境必然要承擔之重，境內的管控會全力負起責任，新北市人口多、地區遼闊，市長一定會扛起所有責任，面對境內防疫全力以赴。

侯友宜說，面對邊境的開放，從14天降到10天，就有相對的比例，在10到14天中有沒有找到陽性確診出來，而且已經有一段時間了，再加上移工確診數、境外移入有相當的數目，這是開放邊境必然要承擔之重，境內的管控會全力負起責任。

侯友宜說，新北醫療量能早在兩三周前就準備好了，不管是病床1508床，集中檢疫中心1308間，5000台血氧機，準備好足以應付這一波，呼籲市民把防疫做好，一起並肩作戰。

另外，針對清明連假人潮，侯友宜也說，這幾天剛好碰上陰雨綿綿，老街等所有風險區啟動人潮儀表板，昨天看起來狀況良好，提醒大家4、5日兩天天氣不會下雨，一定有很多人潮從其他縣市回新北，風景區會帶來相對的人潮，不管如何提醒大家以防疫為優先，口罩戴著勤洗手、量體溫，身體不舒服不出門，沒打疫苗長者趕快打疫苗。