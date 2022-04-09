彰化市喬友大樓防疫旅館去年發生4死火警，還殷鑑不遠，沒想到北市中山區防疫旅館日前發生火警警報響起，但業者卻未第一時間通知旅客，旅客抱怨，1個小時後才被告知為誤觸，若真的發生火警，恐來不及逃生。

去年7月彰化市喬友大樓防疫旅館火警鈴聲響起，但業者宣稱是警報測試，導致檢疫旅客措施逃生機會，釀成4死悲劇。北市中山區有園飯店4日上午9時25分發生火災警報，一名住客不確定是否真正發生火警，也不知是否要立即逃生，以通訊軟體詢問業者是否有火警，豈料，業者竟拖到1小時後才回覆為誤觸，遭質疑處理速度過慢。

業者以訊息回覆稱，8樓有人誤觸火報警鈴，但因為人員沒有及時發現，導致有些人已經逃出來，有些人待在房間內不知所措，深感歉意，還提到「隔離期間您我都辛苦，還望大家將心比心。」

北市觀光傳播局指出，4月4日早上9點25分有園現場火警警報響起，現場工作人員立即查看公區及各樓層，無火災事故，確認為8樓火警發報位置，檢查客房確認是8樓住客誤觸，人員則穿防護裝備到該房間解除誤觸設備，花較久時間，故延遲即時通報客人現場已經安全無疑，之後則發送訊息一一通知客人。

觀傳局轉述，有園說明，簡訊用「將心比心」字詞的本意是因為其他住客誤觸造成，是希望大家能體諒誤觸之住客，旅館針對本次案件表達歉意，並已針對用字遣詞不清楚造成誤會將再進行員工教育訓練。

觀傳局表示，有園第一時間確認非火災，應於第一時間以廣播通知，惟因教育訓練及人力不足，造成旅客驚慌。針對突發狀況處理，觀傳局將評估記點處理並已提醒防疫旅館，第一時間務必將館內處理狀況通知入住旅客，避免民眾惶恐。