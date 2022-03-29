台北市勞動局長陳信瑜近日爭議連環爆，先是涉及行政不中立，後在台北市長柯文哲接受質詢時爆走怒嗆議員，接著又被爆料是北市府的請假王。不過台北市副市長黃珊珊力挺陳信瑜，今在臉書表示「陳局長對我的支持與信任，對市府團隊執政的效能如此肯定，市府團隊的向心力如此堅定，還是讓我感動不已！」

陳信瑜的請假問題昨（28）日遭台北市議會強烈質疑，黃珊珊今在臉書表示，去年議會總質詢時，有勞動局的同仁告知陳信瑜要請假去醫院，她一看才發現對方步履蹣跚、氣色很糟，但陳信瑜本想回高雄後在看病，她因此直接壓著對方去醫院。

黃珊珊指出，陳信瑜戮力從公，對勞動局業務非常投入，甚至抱病還是繼續在議會備詢，「這次，工會領袖對他的支持與聲援，足以證明他這幾年的努力」。黃珊珊透露，政務官因請假時數被質疑，但當議員有事找時，就算是午休時間也要去，且晚上或是假日還要出席督導相關團體的活動，「上班時間以外的付出與辛苦，誰看到了？這些都不會有記錄！」

黃珊珊說，自己進入市府前並不認識陳信瑜，過去的背景也天差地遠，但可能因為都是女性、都是拼命三娘的關係才有了較多的交集，「我想，不管是誰，如果得不到部屬的肯定，那才是該檢討的」。