陳信瑜淡定則回應，一切依法請假；鍾氣憤表示，北市府就只有你敢厚顏無恥，抱持這種態度。（游念育攝）

台北市勞動局長陳信瑜上任兩年多，因請假時數達806小時，遭市議員批評是混水摸魚、知法玩法。此事也引起網友討論，扣除陳信瑜請公假、喪假、病假以及補休時數，剩餘自行排假只有358小時，好奇哪裡有問題，難道要像諸葛亮做到死嗎？

一名網友在PTT八卦板發文表示，列出陳信瑜上任兩年來各種假別的請假時數，認為806小時計算方式怪怪的，其中138小時公假、76小時喪假、188小時病假、46小時補休，事由都算是合理，剩餘358小時才是自己排假，包括事假及特休，以8小時換算，大概一年大概請22天。

原PO好奇，如果陳信瑜依法請假、請特休假，「程序沒問題的話，哪裡有問題？」更反問「還是我們現在的標準是諸葛亮，非要鞠躬盡瘁、死而後已才是對的？」

陳信瑜兩年來請假806小時挨批，有網友認為部分假別其實合理，並非全部請事假。（圖／翻攝PTT）

不少網友依假別時數拆開看後，認為休假天數算合理，「照規定合法請假，需要誰許可嗎？」、「事病假一年有14天，10多天有啥問題？」、「一年請22天差不多吧，一個月還不到2天」、「合規定還會被嘴的話，就只是別人在眼紅而已」、「各位自己算算年資跟請假時數，如果高於勞動局長就不要含扣」。

但也有人認為陳信瑜身為局長，排假時數太多，「還以為新政治多努力？原來是病癆、廢勞，那就不要說自己多勤勞」、「你的工作可以讓你平均每月請將近兩天嗎」、「特休一年七天，她當勞動局長幾年？」

還有網友感慨台灣勞工不敢請假，「有人非常健康，都不用請病假，覺得請假是混，有病就別工作啦，健檢有紅字的一律開除」、「勞動局長依法請假被檢討，活該勞工過勞」、「難怪一堆人連育嬰假都不敢請」、「一堆腦內慣老闆」、「自己奴就想讓大家一起吃屎」。