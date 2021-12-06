許多女性飽受經痛困擾，會請生理假回家休息，但有網友表示，她發現同事好像都不會請生理假，讓她就算受經痛影響也不敢請假，詢問遇到這樣的狀況大家會怎麼做，文章一出引起網友熱議，不少網友勸身體不舒服就直接請假，也有網友留言分享自己因為請生理假被主管罵米蟲的經驗。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，每逢生理期她都會非常不舒服，除了經痛、全身無力外，也無法專心處理事情，過去學生時期她都會直接請生理假，但出了社會，她發現同事們都不太會請生理假，讓她就算痛到不行也不敢請假。

原PO詢問，遇到這樣的狀況大家會怎麼做？引起網友熱議，不少人留言分享自己的經驗，「我是工讀生，上次月經來請假，直接被店長罵到哭，他說我這樣真的很沒有責任心，但我是痛到吃止痛藥都沒有用的那種，隔天去上班，他還狂罵我說乾脆當米蟲」、「出社會真的會不敢請，很怕被別人講話」、「自從有一次我痛到直接躺著上救護車後，就再也沒有人敢攔我了」。

不過也有網友認為，生理假是女性員工的權利，真的不舒服就請，「支持請假，本來就是自己的權益，有照請假流程走就好」、「不舒服就請，不然你坐在辦公室裡又症狀一堆，不能對工作有貢獻，可能別人又要費心力去照顧你，這個假的存在就是女生月經來的時候，不舒服讓他回去休息用的」。